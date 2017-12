Beachd Ailein with Allan Campbell week 49

We value our content and our journalists, so to get full access to all your local news updated 7-days-a-week – PLUS an e-edition of the Oban Times – subscribe today for as little as 56 pence per week.

RUD NACH EIL, NACH ROBH, ‘s nach bi, sìn a-mach do làmh is chì.

Thàinig faclan an tòimhseachain na mo chuimhne às ùr ‘s mi a’ tòiseachadh ri Beachd na seachdaine seo a’ sgrìobhadh. Eagal ‘s nach eil am freagairt a’ tighinn thugaibh, ‘s e nach eil bhur corragan an aon fhaid.

Ach ‘s e thug na faclan gu mo chuimhne gun robh mi a’ leughadh mun iomairt a tha gu bhith a’ dol Disathairne ann an Dùn Èideann gus airgead a thogail airson dìon a thoirt dha daoine gun dachaigh a tha cadal air sràidean a’ bhaile.

Mo mhìle beannachd air an fheadhainn a tha dol a chur seachad oidhche Shathairne ann an Gàrradh Sràid a’ Phrionnsa mar mheadhan air taic airgid a thional. A bharrachd air fasgadh dhan fheadhainn gun dachaigh, tha luchd- deasachaidh na h-iomairt seo cuideachd an dòchas gum faigh cuid cothroman air cosnadh a lorg, agus ‘s dòcha an t-amas as misneachaile uile gu lèir gun cuirear às do dhaoine a bhith a’ cadal air sràidean a’ phrìomh bhaile.

Sin an rud, mar fhaclan an tòimhseachain, a th’ air a bhith riamh a’ tachairt tha amharas agam ach gun teagamh tha mòran nan èiginn a chuireas luach mòr air taic sam bith a gheibh iad. Bu mhath smaoineachadh gum faigh iad an taic sin agus gun cuidich e iad gus an suidheachadh a leasachadh. ‘S e mo bheachd nach robh a’ mhòr-chuid de na leughas seo riamh gun dachaigh agus tha sinn uile mar sin gun làn-fhaireachadh air cò ris a tha leithid de dh’èiginn da-rìribh coltach, ach gu ìre air choreigin tuigidh sinn èis neach a tha fuar, acrach, agus aonarach.

Aig an àm seo den bhliadhna cluinnear mòran a bharrachd mu na truaghain a dh’fheumas dachaigh a dhèanamh air sràidean bhailtean-mòra ach chan e trioblaid geamhraidh a-mhàin a tha seo idir, agus ged a tha cuid nach till bhon dòigh-beatha sin, tha dùbhlan aig an Rìoghachd leasachadh a thoirt air leithid de mhasladh sòisealta. Chuala mi neach-naidheachd ag aithris bho chionn ghoirid air a còmhstri mhillteach a tha a’ leantainn ann an Siria agus thuirt e gun robh riaghladh aintighearnail a’ Chinn-suidhe Asad air an sluagh a chur fodha chun na h-ìre ‘s nach fuilingeadh iad a’ chòrr agus dh’èirich cuid dhiubh na aghaidh. Tha a-nise na “reubaltaich” sin a’ call fo bhuaidh taice na Ruis dhan riaghaltas aig Asad agus anns an eadar-ama tha sluagh neoichiontach a’ bàsachadh leis an acras. Bhuail e orm gun robh mòran den aon rud fìor a thaobh suidheachadh nan croitearan ann an ochd deug agus na h-ochdadan agus gur e freastal a dh’fhàg nach robh barrachd smachd armachd aig na h-uachdarain agus na bàillidhean a bh’ ann!

CONGRATULATIONS to those who will brave Saturday night in Edinburgh’s Princes Street Gardens to help the city’s homeless.

Homelessness is not new. It is a continuing social scandal which the country has a duty to eradicate.

Ailean Caimbeul (Allan Campbell) ailean@obantimes.co.uk