Around the markets

We value our content and our journalists, so to get full access to all your local news updated 7-days-a-week – PLUS an e-edition of the Oban Times – subscribe today for as little as 56 pence per week.

DALMALLY – On Friday November 3 at Dalmally Auction Mart, United Auctions sold 2016 head of all classes lambs and sheep. A good turnout of buyers were in attendance resulting in the lambs averaging £28.24 (-£3.87 per head on the year). The entry of lambs consisted mainly of hill blackface lambs weighing 20 to 28 kilos. Breeding ewes were in keen demand. Feeding ewes sold at levels comparing favourably to other principal mainland centres.

Principal lots and prices.

Top prices per head

Lambs.

Suffx: £43.50 – Couston Farm.

Rougex: £55.00 – Curacao.

Texx: £57.50 – Drumachar.

Chevx: £55.00 – Ballard, Coll : £40.00 – Lochdochart.

Cross: £52.00 – Glenshero : £51.00 – Curacao.

Mule: £50.00 – Ormsary.

BF: £60.00 – Ormsary : £50.00 – Achnaba : £41.00 – Corrylorn; £40.50 – Fearnoch; £40 – Brenachoille; £39 – Dunans; £35 – Glenfeochan.

Ewes.

Texx: £39.00 – Tombuie.

Chev: £47.00 & £43.00 – Ardsheal : £42.00 – Ballard, Coll.

Cross: £38.00 – Lochdochart & Duallin.

BF: £47.00 & £45.00 – Auchreoch : £41.00 – Boreland Farms.

Top prices per kilo.

Lambs.

Suffx: 140p – Couston Farm.

Rouge: 149p – Curacao.

Texx: 157p – Drumachar.

Chevx: 142p – Rhynachulaig.

Cross: 162p – Curacao : 153p – Ormsary farmers.

Mule: 156p – Ormsary Farmers.

BF: 156p – Ormsary Farmers.

TIREE – On Saturday November 4 United Auctions held their annual late autumn sale of all classes of cattle at Tiree Rural Centre when they sold 614 head. Bullocks sold to average £736.36 per head or 224.05

pence per kilo (+£55.46 per head or +5.47 pence per kilo). Heifers levelled out at £645.67 per head or 215.7 pence per kilo (+£56.70 per head or +11.83 pence per kilo). There was a good offering of quality stock in varying ages on offer which sold to a good following of Mainland buyers. All classes of breeding and feeding cows sold well.

Principal lots and prices.

Top prices per head

Bullocks.

AAx: £1100 – Whitehouse (D Hayes): £1050 – Croish : £1000 – Whitehouse : £980 – Whitehouse(D Hayes) : £910 – 6 Barrapol.

BSHx: £850(2) – Croish.

BRBx: £730 – Ruaig.

Charx: £1100 – Braeside: £1060 – Drumaglea : £1030, £980(3), £960(2), £950(2), £920 – Heylipol Farm : £900 – Sandaig, Heylipol Farm(3) & Salum(3).

Herx: £790 – Skipinnis.

Limx: £1120 – Parkhouse : £1110 – Salum : £1070 – 7 Balinoe : £1050 – Parkhouse : £1040 – 9 Barrapol : £1030 – 6 Barrapol : £1000(2) – Salum : £990 – Hillcrest : £980 & £970 – Salum : £970 – Druimasaidh, Salum : £950 – Heylipol Farm & Parkhouse : £940 – Heylipol Farm : £930 – Lochphuil : £920 – Hillcrest : £910 – Heylipol Farm.

Salx: £1080 – 6 Crossapol : £990 & £910 – Drumaglea : £900 – 6 Crossapol.

Simx: £950(3) – Middleton Farm.

Heifers.

AAx: £950, £890 & £880 – Whitehouse (D Hayes): £880 – Whitehouse.

BSHx: £1040 (2) – Croish.

Charx: £970 – Drumaglea : £930 – Garaphail : £890(6) – Heylipol Farm : £870(2) – Salum.

Herx: £740 – Whitehouse.

Limx: £1000 – Parkhouse : £980 – Salum : £970 – 6 Barrapol : £960(2) – Salum : £920 – Parkhouse : £910 – Braeside : £900 – Druimasaidh.

Salx: £990 – Parkhouse : £980 & £880(2) – Drumaglea.

Simx: £900 – Lochphuil : £840 – 9 Barrapol.

Cast cows.

£1150, £1050 & £1000 – Heylipol Farm : £980 – Parkhouse : £970 – 6 Barrapol : £920 – Whitehouse : £900 – Parkhouse.

In-calf cows. £1180 – Drumaglea : £1070 – Benview.

Top prices per kilo

Bullocks.

AAx: 250p(6) & 238p – Scarinish Farm : 237p(5) – Whitehouse.

BRBx: 260p & 237p – Ruaig.

Charx: 288p, 274p(3) & 262p(2) – Heylipol Farm : 259p – Garaphail : 258p(5) & 254p – Heylipol Farm : 253p(2) – Garaphail : 252p – Heylipol Farm : 252p(2) – Garaphail : 249p(2) – Heylipol Farm : 247p(3) – Salum.

Limx: 276p – 1 Kilkenneth : 274p – Heylipol Farm : 266p – Garaphail : 265p – 1 Kilkenneth : 262p – Vaul : 261p – 1 Kilkenneth & Ruaig : 260p(4) – Heylipol Farm : 258p Hillcrest(5), Heylipol Farm & Mainroad : 255p – Vaul(2) & Mainroad : 254p – Heylipol Farm : 253p – Hillcrest, Heylipol Farm(4), Mannal & Mainroad : 251p – Hillcrest(3) & 1 Kilkenneth : 250p(3) – Parkhouse.

Salx: 257p(2) – 6 Crossapol : 253p(4) – 5 Balevullin : 250p – Lochside.

Simx: 262p & 244p(2) – Ruaig.

Heifers.

AAx: 228p – 6 Balevullin.

BSHx: 212p – Croish.

BRBx: 264p – 2 Heylipol.

Charx: 296p – Garaphail : 258p(12) & 254p(2) – Heylipol Farm : 252p(2) – Salum : 247p(3), 246p(4) & 243p(2) – Heylipol Farm.

Limx: 299p – Mannal : 260p – Salum : 253p(7) – Parkhouse : 251p – Ruaig : 250p(2) – Heylipol Farm : 247p – Mannal : 245p(2) & 243p – Hillcrest.

Salx: 250p(5) – 10 Balevullin : 243p(3) – 6 Crossapol : 238p(3) – Lochside.

Simx: 269p(2) & 258p – Ruaig.

Cast cows.

139p – Parkhouse : 136p – Braeside : 132p – Whitehouse : 132p, 131p & 128p – Heylipol Farm : 123p – Parkhouse & 1 Kilkenneth : 121p – Heylipol Farm : 120p – Benview.