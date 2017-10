Beachd Ailein with Allan Campbell

We value our content and our journalists, so to get full access to all your local news updated 7-days-a-week – PLUS an e-edition of the Oban Times – subscribe today for as little as 56 pence per week.

SIUD MÒD EILE SEACHAD ma-thà, agus bha e fìor mhath.

Meal-a- naidheachd air buill na Comataidh Eagrachaidh Ionadail a chuir cùisean air dòigh cho ealanta, agus leithid eile air muinntir Loch Abair airson an cuid aoigheachd fhialaidh dìreach mar a bha sinn a’ sùileachadh. Fhuair sinn mòran mar a bhiodh dùil againn agus fhuair sinn cuideachd, saoilidh mise, beagan a bharrachd misneachaidh na bha san amharc. Thàinig a’ mhisneachadh sin à caochladh àitean, eadar àireamh nam farpaiseach a ghabh pàirt, ìre na fileantachd a chualas, agus ìre aithne na coimhearsnachd air na bha a’ tachairt a thaobh dualchais a bhuineadh dhaibhsan. Thug latha de chur iomain air a lìbhrigeadh an ìre mhath air fad tro mheadhan Gàidhlig is Gaeilge togail air leth, a dh’aindeoin uisge is gaoth.

Gun teagamh bha buannachd dha sgiobaidhean oigridh agus dheugairean Alba na chuideachadh, agus ged a chaill sgioba nan nigheanan cha b’ e nàrachadh sam bith a bha sin an aghaidh chaileagan làidir ealanta Èirinn a Tuath.

Ach na mo bheachd pearsanta, bha na chualas bho Iar Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Swinney, aig fosgladh a’ Mhòid, na bhrosnachadh àraid nuair a thuirt e gun robh esan a’ cur làn-thaic ri leasachadh na Gàidhlig agus gun dèanadh e a h-uile dad is urrainn gus an iomairt sin a chuideachadh air adhart.

Gun teagamh ‘s e gnìomh a dhearbhas ach tha mi a’ creidsinn gum bheil Mgr Swinney a’ ciallachadh na thuirt e, agus nuair a chuirear sin an lùib na taice thar-phàrtaidh a tha ga ghealltainn, tha fhios gur e adhbhar misneachaidh a tha an sin.

Nam òraid fhìn aig an fhosgladh bha mi a’ moladh gun d’ rachadh am Mòd Nàiseanta Rìoghail, agus na Mòdan Ionadail, aithneachadh mar phàirt chudromach den daineamaig a tha a’ brosnachadh cleachdadh na Gàidhlig feadh na dùthcha. Tha obair-deasachaidh nam Mòdan a’ dol fad na bliadhna, agus theagamh gum bheil mòran dhaoine nach eil mothachail gun robh, mar eisimpleir, air a’ bhliadhna seo a dh’fhalbh, deasachadh a’ dol ma choinneimh cheithir Mhòdan Nàiseanta a bharrachd air sia deug Mhòdan Ionadail. Gun teagamh tha na Mòdan uile nam fianais air saothair shaor-thoileach mhìltean de shluagh feadh na dùthcha, an dà chuid mar fharpaisich agus luchd-taice, agus tha na Mòdan sin cuideachd, mar eisimpleir, a’ brosnachadh cheudan gus pàirt a ghabhail ann an còisirean Gàidhlig a tha gan sònrachadh fhèin a thaobh ealantas ciùil. Ach mar a dh’èirich leis a h-uile tachartas, tha feum aig Mòdan air maoineachadh cuideachd agus às aonais taic airgid cha ghabhadh an cur air adhart, agus tha e iomchaidh dhuinn a bhith taingeil airson taic airgid bhuidhnean poblach agus bhon roinn phrìobhaidich gus cuideachadh le bhith gan lìbhrigeadh, agus tha sinn taingeil cuideachd gum bheil an Riaghaltas mothachail air a chuid dleastanais a thaobh na Gàidhlig agus a dualchas.

THANK YOU, LOCHABER, for an excellent National Mòd. Thanks also to all who worked so hard to make it happen, and to sponsors whose support funded it.

Ailean Caimbeul (Allan Campbell) ailean@obantimes.co.uk