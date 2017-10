Nevis Highland Dancing Competition Results

We value our content and our journalists, so to get full access to all your local news updated 7-days-a-week – PLUS an e-edition of the Oban Times – subscribe today for as little as 56 pence per week.

A large number of entries made the recent Nevis Highland Dancing Festival in Fort William a fantastic event for entrants and spectators.

Staged at Lochaber High Scool on Saturday October 21, the festival witnessed some fantastic displays.

The results were as follows:

Primary 4-5 – Pas de Basques – 1 Annia Milne, Peterhead; 2 Niamh MacPhee, Inverness; 3 Megan Ross, Inverness; Pas de Basques & HC – 1 Niamh MacPhee, Inverness; 2 Megan Ross, Inverness; 3 Darcey Dunlop, Fort William. Highland Fling – 1 Niamh MacPhee, Inverness; 2 Megan Ross, Inverness; Annia Milne, Peterhead. Sword Dance – 1 Niamh MacPhee, Inverness; 2 Megan Ross, Inverness. Overall Winner – 1 Niamh MacPhee, Inverness.

Primary 6 – Pas de Basques – 1 Maisie Sellar, Beauly; 2 Ruby Spence, Insch; 3 Ellie Rose Laurie, Isle of Harris. Pas de Basques & HC – 1 Ruby Spence, Insch, 2 Maisie Sellar, Beauly, 3 Ellie Rose Laurie, Isle of Harris. Highland Fling – 1 Ruby Spence, Insch; 2 Ellie Rose Laurie, Isle of Harris; 3 Maisie Sellar, Beauly. Sword Dance – 1 Ruby Spence, Insch; 2 Ellie Rose Laurie, Isle of Harris; 3 Maisie Sellar, Beauly. Overall Winner – Ruby Spence, Insch.

Beginners – 7-10 years – Highland Fling – 1 Mirren McLeod, Doune; 2 Abigail Ross, Inverness; 3 Rowen McLeod, Doune. Sword Dance – 1 Abigail Ross, Inverness; 2 Mirren McLeod, Doune; 3 Ailish McLaughlin, Portree. Seann Truibhas – 1 Abigail Ross, Inverness; 2 Mirren McLeod, Doune; 3 Katie Robertson, Fort William. Reel – 1 Mirren McLeod, Doune; 2 Abigail Ross, Inverness, 3 Ailish McLaughlin, Portree. Trophy Fling – 1 Mirren McLeod, Doune; 2 Abigail Ross, Inverness; 3 Rowen McLeod, Doune. Flora – 1 Mirren McLeod, Doune; 2 Abigail Ross, Inverness; 3 Rowen Mcleod, Doune. Scottish Lilt – 1 Abigail Ross, Inverness; 2 Mirren Mcleod, Doune; 3 Ailish McLaughlin, Portree. Overall winner – Mirren McLeod, Doune.

Beginners 11 -15 years – Highland Fling – 1 Rhian Daly, Fort William; 2 Faye MacKinnon, Roy Bridge; 3 Alicia Murray, Caol. Sword Dance – 1 Rhian Daly, Fort William; 2 Faye MacKinnon, Roy Bridge; 3 Alicia Murray, Caol. Seann Truibhas – 1 Rhian Daly, Fort William; 2 Faye MacKinnon, Roy Bridge; 3 Alicia Murray, Caol. Reel – 1 Rhian Daly, Fort William; 2 Alicia Murray, Caol; 3 Faye MacKinnon, Roy Bridge. Trophy Fling – 1 Rhian Daly, Fort William; 2 Faye MacKinnon, Roy Bridge; 23 Caitlin Maclennan, Muir of Ord. Flora – 1 Rhian Daly, Fort William; 2 Alicia Murray, Caol; 3 Faye MacKinnon, Roy Bridge. Scottish Lilt – 1 Faye MacKinnon, Roy Bridge; 2 Kayleigh MacLean, Lochcarron; 3 Caitlin Maclennan, Muir of Ord. Overall Winner – Rhian Daly, Fort William.

Novice 7-9 years – Highland Fling – 1 Eilish Fraser, Inverness; 2 Neela Rose Mutch, Uig. Sword Dance – 1 Neela Rose Mutch, Uig; 2 Eilish Fraser, Inverness. Seann Truibhas – 1 Neela Rose Mutch, Uig; 2 Eilish Fraser, Inverness. Reel – 1 Neela Rose Mutch, Uig; 2 Eilish Fraser, Inverness. Trophy Fling – 1 Neela Rose Mutch, Uig; 2 Eilish Fraser, Inverness. Flora – 1 Neela Rose Mutch, Uig; 2 Eilish Fraser, Inverness. Scottish Lilt – 1 Eilish Fraser, Inverness; 2 Neela Rose Mutch, Uig. Overall Winner – Neela Rose Mutch, Uig.

Novice – 11-13 years – Highland Fling – 1 Lilijana Alexander, Ardgour; 2 Kirsty Matheson, Inverness; 3 Lucie Woodhall, Harris. Sword Dance – 1 Lilijana Alexander, Ardgour; 2 Kirsty Matheson, Inverness; 3 Iona Dunlop, Appin. Seann Truibhas – 1 Lilijana Alexander, Ardgour; 2 Lucie Woodhall, Harris; 3 Kirsty Matheson, Inverness. Reel – 1 Lilijana Alexander, Ardgour; 2 Kirsty Matheson, Inverness; 3 Iona Dunlop, Appin. Trophy Fling – 1 Lilijana Alexander, Ardgour; 2 Iona Dunlop, Appin; 3 Kirsty Matheson, Inverness. Flora – 1 Iona Dunlop, Appin; 2 Kirsty Matheson, Inverness; 3 Lilijana Alexander, Ardgour. Scottish Lilt – 1 Iona Dunlop, Appin; 2 Kirsty Matheson, Inverness; 3 Lucie Woodhall, Harris. Overall Winner – Lilijana Alexander, Ardgour.

Intermediate – 7-10 years – Highand Fling – 1 Christina Linden, Erskine; 2 Erin Jackson, Appin; 3 Rhianna Mackenzie, Muir of Ord. Sword Dance – 1 Christina Linden, Erskine; 2 Rhianna Mackenzie, Muir of Ord. Seann Truibhas – 1 Erin Jackson, Appin; 2 Rhianna Mackenzie, Muir of Ord. Reel – 1 Christina Linden, Erskine; 2 Rhianna Mackenzie, Muir of Ord; 3 Erin Jackson, Appin.Trophy Barracks Johnnie – 1 Erin Jackson, Appin; Christina Linden, Erskine; 3 Rhianna Mackenzie, Muir of Ord. Flora – 1 Christina Linden, Erskine; 2 Rhianna Mackenzie, Muir of Ord; 3 Erin Jackson, Appin. Scottish Lilt – 1 Christina Linden, Erskine; 2 Erin Jackson, Appin; 3 Rhianna Mackenzie, Muir of Ord. Sailors Hornpipe – 1 Rhianna Mackenzie, Muir of Ord; 2 Christina Linden, Erskine; 3 Erin Jackson, Appin. Overall Winner – Christina Linden, Erskine.

Intermediate – 12-13 years – Highland Fling – 1 Emma Peterson, Harris; 2 Connie MacLennan, Fort William. Sword Dance – 1 Connie MacLennan, Fort William; 2 Emma Peterson, Harris. Seann Truibhas – 1 Connie MacLennan, Fort William; 2 Emma Peterson, Harris. Reel – 1 Emma Peterson, Harris; 2 Connie MacLennan, Fort William. Trophy Barracks Johnnie – 1 Emma Peterson, Harris; 2 Connie MacLennan, Fort William. Flora – 1 Connie MacLennan, Fort William; 2 Emma Peterson, Harris. Scottish Lilt – 1 Connie MacLennan, Fort William; 2 Emma Peterson, Harris. Sailors Hornpipe – 1 Connie MacLennan, Fort William; 2 Emma Peterson, Harris. Overall Winner – Connie MacLennan, Fort William.

Premier 9 – Highland Fling – 1 Emily Chapman, Inverness. Sword Dance – 1 Emily Chapman, Inverness. Seann Truibhas – 1 Emily Chapman, Inverness. Reel – 1 Emily Chapman, Inverness. Trophy Barracks Johnnie – 1 Emily Chapman, Inverness. Flora – 1 Emily Chapman, Inverness. Scottish Lilt – 1 Emily Chapman, Inverness. Sailors Hornpipe – 1 Emily Chapman, Inverness. Overall Winner – Emily Chapman, Inverness.

Premier 11 – Highland Fling – 1 Sophie Macrae, Inverness; 2 Eva MacColl, Appin; 3 Ross McTaggart, Inverness. Sword Dance – 1 Sophie Macrae, Inverness; 2 Eva MacColl, Appin; 3 Megan Playle, Drumnadrochit; Seann Truibhas – 1 Sophie Macrae, Inverness; 2 Megan Playle, Drumnadrochit; 3 Imogen Smith, Inverness. Reel – 1 Sophie Macrae, Inverness; 2 Eva MacColl, Appin; 3 Ross McTaggart, Inverness. Trophy Barracks Johnnie – 1 Sophie Macrae, Inverness; 2 Eva MacColl, Appin; 3 Megan Playle, Drumnadrochit. Flora – 1 Sophie Macrae, Inverness; 2 Megan Playle, Drumnadrochit; 3 Eva MacColl. Appin. Scottish Lilt – 1 Sophie Macrae, Inverness; 2 Eva MacColl, Appin; 3 Megan Playle, Drumnadrochit. Sailors Hornpipe – 1 Sophie Macrae, Inverness; 2 Eva MacColl, Appin; 3 Ross McTaggart, Inverness. Overall Winner – Sophie Macrae, Inverness.

Premier 13 – 1 Emerald Lake, Lunenburg, CA; 2 Rhona Nicholson, Inverness; 3 Mia Mutch, Isle of Skye. Sword Dance – 1 Rhona Nicholson, Inverness; 2 Emerald Lake, Lunenburg, CA. Seann Truibhas – 1 Emerald Lake, Lunenburg, CA; 2 Rhona Nicholson, Inverness; 3 Mia Mutch, Isle of Skye. Reel – 1 Rhona Nicholson, Inverness; 2 Emerald Lake, Lunenburg, CA; 3 Mia Mutch, Isle of Skye. Trophy Barracks Johnnie – 1 Emerald Lake, Lunenburg, CA; 2 Rhona Nicholson, Inverness; 3 Mia Mutch, Isle of Skye. Flora – 1 Emerald Lake, Lunenburg, CA; 2 Rhona Nicholson, Inverness; 3 Mia Mutch, Isle of Skye. Scottish Lilt – 1 Emerald Lake, Lunenburg, CA; 2 Rhona Nicholson, Inverness; 3 Mia Mutch, Isle of Skye. Sailors Hornpipe – 1 Emerald Lake, Lunenburg, CA; 2 Rhona Nicholson, Inverness; 3 Mia Mutch, Isle of Skye. Overall Winner – Emerald Lake, Lunenburg, CA.

Premier 15 – Highland Fling – 1 Kern Robertson, Beauly; 2 Holly Lyall, Inverness; 3 Maria Kheloufi, Edinburgh; Sword Dance – 1 Kern Robertson, Beauly; 2 Holly Lyall, Inverness; 3 Maria Kheloufi, Edinburgh. Seann Truibhas – 1 Holly Lyall, Inverness; 2 Kern Robertson, Beauly; 3 Maria Kheloufi, Edinburgh. Reel – 1 Kern Robertson, Beauly; 2 Holly Lyall, Inverness; Maria Kheloufi, Edinburgh. Trophy Barracks Johnnie – 1 Kern Robertson, Beauly; 2 Maria Kheloufi, Edinburgh. Flora – 1 Holly Lyall, Inverness; 2 Kern Robertson, Beauly; 3 Maria Kheloufi, Edinburgh. Scottish Lilt – 1 Holly Lyall, Inverness; 2 Kern Robertson, Beauly; 3 Maria Kheloufi, Edinburgh. Sailors Hornpipe – 1 Kern Robertson, Beauly; 2 Holly Lyall, Inverness; 3 Maria Kheloufi, Edinburgh. Overall Winner – Kern Robertson, Beauly.

Premier 16 – Highland Fling – 1 Katie MacPherson, Oban. Sword Dance – 1 Katie MacPherson, Oban. Seann Truibhas – 1 Katie MacPherson, Oban. Reel – 1 Katie MacPherson, Oban. Trophy Barracks Johnnie – 1 Katie MacPherson, Oban. Flora – 1 Katie MacPherson, Oban. Scottish Lilt – 1 Katie MacPherson, Oban. Sailors Hornpipe – 1 Katie MacPherson, Oban. Overall Winner – Katie MacPherson, Oban.