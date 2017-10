Beachd Ailein with Allan Campbell

We value our content and our journalists, so to get full access to all your local news updated 7-days-a-week – PLUS an e-edition of the Oban Times – subscribe today for as little as 56 pence per week.

MUN ÀM A BHIOS COTHROM agaibh seo a leughadh bidh dà thrian de Mhòd Nàiseanta Rìoghail 2017 seachad agus tha mi an dòchas gum bheil e a’ còrdadh ris na h-uile a tha an làthair.

Gun teagamh bidh tàmailt am measg aoibhneis na fèise agus cuid a rinn uimhir de dheasachadh a’ call a-mach aig deireadh cùise. Ach ‘s e an rud as cudromaiche dhan Ghàidhlig, a tha na màthair-adhbhair air a’ Mhòd a bhith ann, gun tèid gach farpaiseach dhachaigh le fìor dheagh chuimhne air an tachartas, agus le rùn agus misneachd tilleadh gus pàirt a ghabhail a-rithist.

Leis na bheil de dhrip romham fhìn an lùib a’ Mhòid, tha mi a’ sgrìobhadh seo ‘s gun cùisean buileach air tòiseachadh, ach tha cuid de rudan a dh’fhaodas mi a bhith an ìre mhath cinnteach a thèid gu math. Tha fios agam gun cluinnear deagh Ghàidhlig agus deagh sheinn thar làithean a’ Mhòid, agus tha fios agam cuideachd gum faigh luchd-tadhail deagh aoigheachd ann an Loch Abar.

Agus nach mìorbhaileach an cothrom a th’ ann dha na mìltean mòra Ghàidheal agus luchd-taice na Gàidhlig air feadh an t-saoghail, nach urrainn a bhith anns a’ Ghearasdan, farchluais air barrachd is barrachd de na farpaisean tro Radio nan Gàidheal agus BBC Alba.

Tha mi an dòchas nuair a bhios am Mòd seachad gum bi sibh a’ faireachadh gun do choilean an tachartas gu ìre rùn a’ bhàird Sgitheanach Niall MacLeòid anns na rannan seo den bhàrdachd “Am faigh a’ Ghàidhlig Bàs”, a chaidh a sgrìobhadh còrr math air ceud bliadhna air ais.

Dùisg suas, a Ghàidhlig, ‘s tog do ghuth,

na biodh ort geilt no sgàig;

tha ceudan mìle dìleas dut

nach dìobair thu sa bhlàr;

cho fad’ ‘s a shiùbhlas uillt le sruth,

‘s a bhuaileas tuinn air tràigh,

chan aontaich iad an cainnt no ‘n cruth

gun tèid do chur gu bàs.

‘N sin togaidh i le buaidh a ceann,

le aoibhneas nì i gàir;

a teudan gleusaidh i gu teann

le cridhe taingeil, làn;

gun cluinn Mac-talla feadh nan gleann

gach doire ‘s allt cur fàilt’,

‘s an osag chiùin air bàrr nam beann

a’ giùlan fonn a dàin.

Ach buaidh is piseach air na laoich

tha seasmhach air a sgàth,

chaidh àrach ann an tìr an fhraoich,

ge sgaoilt’ an-diugh an àl;

ged chaidh an sgapadh air gach taobh,

cha chaochail iad an gnàths;

chan fhàs an eachdraidh lag le aois,

‘s chan fhaigh a’ Ghàidhlig bàs.

AS YOU READ THIS the 2017 Royal National Mòd in Lochaber will be at least two-thirds through and I hope it has been an enjoyable experience for everyone.

It is particularly pleasing to think of the many thousands worldwide who are able to listen to live broadcasts of competitions on Radio nan Gaidheal and BBC Alba. More than a century ago Skye bard Neil MacLeod’s poem asked ‘Will Gaelic Die’? The message from this Mòd is certainly ‘no’.

Ailean Caimbeul (Allan Campbell) ailean@obantimes.co.uk