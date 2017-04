Beachd Ailein – with Allan Campbell

We value our content and our journalists, so to get full access to all your local news updated 7-days-a-week – PLUS an e-edition of the Oban Times – subscribe today for as little as 56 pence per week.

BHA CEANN-BLIADHNA AGAM Diciadain seo chaidh agus cha dìochuimhnich mi an latha a’ chiad ghreis. Mar is àbhaist fhuair mi cairtean agus tiodhlacan gasta bho mo bhean ‘s an teaghlach, agus dùrachdan bho thall ‘s a bhos, agus bha sin air leth taitneach.

Ach ‘s e am prìomh adhbhar a leanas an latha na mo chuimhne gur e sin an latha air an do thòisich sgaradh Bhreatainn bhon Aonadh Eòrpach, gu h-oifigeil. Gun teagamh sam bith ‘s e latha eachdraidheil a bha seo dhan rìoghachd agus na mo bheachd phearsanta toiseach sgaraidh a dh’fhaodadh a bhith gu math cosgail ann an iomadach dòigh dha sgìrean iomallach na dùthcha, leithid a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan.

Mar a tha seanfhacal ag ràdh, tha cothrom an lùib gach trioblaid agus tuigear gun dragh nach robh poileasaidh iasgaich na Roinn Eòrpa math sam bith do dh’iasgairean Alba, is cus cothrom aig bàtaichean à dùthchannan eile anns na raointean iasgaich againn. Mar sin tha còir gum bi gnìomhachas an iasgaich againn nas treasa nuair a dhealaicheas sinn bhon Aonadh Eòrpach, ach tha duilgheadas air fàire ma thèid bacadh air cead-cosnaidh dha daoine bho thall thairis a bhith nam buill de sgiobaidhean bhàtaichean-iasgaich an seo.

Saoilidh mi cuideachd gum bheil deagh adhbhar dragh a bhith aig tuathanaich agus croitearan a thaobh dè an seòrsa taice a bhios ann dhaibhsan às aonais airgead Eòrpach fiù’s ged nach biodh ionmhas poblach na dùthcha cho gann ‘s a tha e. ‘S e fìrinn na cùise gum bheil an Roinn Eòrpa air a bhith glè bhuannachdail dhuinne an seo ged nach biodh ann ach na chaidh a thogail de rathaidean, drochaidean, agus cidheachan, agus cha bheag na chuir Iomairt a h-Aon agus a liuthad sgeama leasachaidh eile ri beatha nan coimhearsnachdan againn. Bidh mi tric a’ faighneachd dhìom fhìn cia mheud de na leasachaidhean a fhuair sinn air Ghàidhealtachd is as na h-Eileanan a bh’ air nochdadh mura b’ e gun robh ionmhas Eòrpach man coinneamh.

Ged a tha an Roinn Eòrpa air mòran biurocrasaidh a chur ri ar beatha tha sinn cuideachd air buannachadh à leithid Cairt Chòraichean a’ Chinne-daonna agus Cairt nam Mion-chànain, agus ag èisteachd ri cuid de bhlas phoilitigs na dùthcha an-dràsta, saoilidh mi gum bheil ceist mhòr ma choinneimh ìre dìon den t-seòrsa sin ann am Breatann taobh a-mach an Aonaidh Eòrpach. Gun teagamh mhiannaicheamaid lùghdachadh air biurocrasaidh agus tha caochladh rudan co-cheangailte ri poileasaidhean Eòrpach a dh’iarramaid a leasachadh, ach cha chuala mi argamaid fhathast a chur às a’ bheachd mi gum bheil sinn nas fheàrr mar bhall seach dealaichte.

TRAVELLING in the Highlands and Islands, one cannot avoid awareness of the extent to which European funds have contributed to major improvements in infrastructure, and I frequently wonder how much of this would have materialised without European support.

Despite its bureaucracy and at times unhelpful policies, I believe the EU has been good for our area, and I have yet to hear any convincing argument for separation.

Ailean Caimbeul (Allan Campbell)

ailean@obantimes.co.uk