Beachd Ailein – Allan Campbell

TAING MHÒR DHAN a h-uile neach a thug taic len cuid làthaireachd aig An Taigh-Cèilidh, cuirm bhliadhnail Chomann Gàidhlig Inbhir Nis, a ghabh àite aig Taigh-cluiche Eden Court Dihaoine seo chaidh. ‘S e fìor thoileachas a bh’ ann uimhir de mholadh a chluinntinn air taghadh eile de shàr sheinneadairean agus luchd-ciùil na Gàidhealtachd, agus gun teagamh rinneadh fìor dheagh dheasachadh air a’ chuirm.

Tha e glè fhurasta dha Gàidheil agus luchd-taice na Gàidhlig an cuid misneachd a chall ann an saoghal a tha cho bitheanta a’ dèanamh tàire air ar cànan is ar dualchas, agus tha cuid de na tha a’ nochdadh ann am pàipearan-naidheachd agus irisean tàmailteach dà-rìribh. Cha ghabh àicheadh gum bheil na h-ionnsaighean goirt sin a’ toirt buaidh air cleachdadh agus follaiseachd na Gàidhlig aig àm far am bheil i a’ strì airson ùrachadh feadh na dùthcha agus gu sònraichte anns na coimhearsnachdan san robh i uair na prìomh mheadhan conaltraidh. Nach math mar sin gum bheil cothroman den t-seòrsa seo a bha an Eden Court aig Gàidheil a bhith a’ gabhail tlachd nan cuid dualchas agus a’ faotainn misneachadh às ùr ag èisteachd ri sàr luchd-liubhairt agus a’ mhòr-chuid dhiubh sin gu math òg! ‘S fhiach cuimhneachadh daonnan gum bheil mòran a bhios ag èisteachd aig nach eil Gàidhlig ach a tha taiceil dhi, agus tha an taic sin cudromach san iomairt phoilitigeach airson leasachadh a’ chànain. ‘S e mo bheachd fhìn gum bheil a h-uile tachartas sam bheil an cànan ri chluinntinn agus ri fhaicinn na phàirt air leth cudromach den bhrosnachadh a dh’fheumar a chumail a’ dol gus amasan leasachaidh dhan Ghàidhlig a choileanadh. Tha sinn da-rìribh fortanach gum bheil Rèidio nan Gàidheal agus BBC Alba againn gus coimhearsnachdan na Gàidhlig a dhlùthachadh ri chèile, agus tha gach Mòd is fèis is cèilidh a’ neartachadh agus a’ misneachadh na h-obrach sin. Le mìltean a’ cruinneachadh thuige far feadh na dùthcha seo agus bho thall-thairis gach bliadhna ‘s e am Mòd Nàiseanta an cruinneachadh bliadhnail as motha a th’ aig na Gàidheil, agus tha e na phrìomh amas aig A’ Chomann Ghàidhealach a h-uile cothrom a ghabhail an sin gus an cànan fhoillseachadh is a thogail.

Feasgar an-earar (Disathairne) faodaidh sibh taic a chur ri Mòd Nàiseanta 2017 ann an Loch Abar le tighinn gu Cèilidh nan Sgitheanach aig Taigh-òsta a’ Chinn an Iar (West End) anns a’ Ghearasdan far am bithear a’ togail airgead dhan Mhòd. Chun 17 den Chèitean faodaidh sibh beachd a thoirt air dreach den treas Plana-Nàiseanta Gàidhlig agus cuiridh Bòrd na Gàidhlig meas air ùidh nan cuid obrach, agus luach air bhur cuid bheachdan

All of us involved in Inverness Gaelic Society’s annual showcase Ceilidh House concert at Eden Court Theartre last Saturday have been hugely pleased by audience appreciation. You can hear some of the musicians performing at the Skye Ceilidh in Fort William’s West End Hotel on Saturday with proceeds going to National Mód Lochaber 2017.

Ailean Caimbeul (Allan Campbell) ailean@obantimes.co.uk