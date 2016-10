Unsubscribe from our E-Alerts

150 Years of the Oban Times

Health manager receives recognition after years of hard work » Argyll College UHI graduates 2016 Construction NPA: Rebecca Taylor Kelly Allan, Morris Connor, Ryan Cook, Brian Esslemont, Jamie Gibb, Kelan Griffiths, George Hamilton Law, Daniel McLean, Joshua Rae, Anthony Daniel Ryan, Jordan Michael Taylor, Gavin Townsley; Horsemanship Level 2: Sharon Caldwell, Paige Graham, Aimee MacRae, Francesc D’Assis Miret Marti, Antoine Ruault, Julia Welstead; Maritime Skills: Patrick Cupples, Alun Simpson; Performing Engineering Operations SVQ2: Ruben Adair, Bredon Hart, Robert Glen Hendrie, Aaron Robert Johnstone, Aiden William Laing, Scott Gregor MacLellan, Michael Middleton; Towards a Career in Childcare: Nicola Louise Black, Jenna Cassidy, Rachel Fairley, Claire Galloway, Nicole Hargadon, Amanda Jane McAulay, Lisa McCallum, Charlieanne McGrath, Jennifer Marie Louise Rimmer, Patrice Seaward; Administration NC: Audrey Campbell, Steven Edward Downie, Andrea Rutherford, Conor Stirton, Steven Tolmie; Agriculture NC: Malcolm Blackstock, Ronnie Johnstone, George Park, Jamie Robertson, James Liam Savory, Louisa-May West; Business NC: Lauren Connelly, Kyle King, Alina Louise MacFarlane, Sarah Mottram, Margaret Ellen Reid, Victoria Jane Thomson, Reg Turley; Digital Media Computing NC: Jakub Borowski, Jack Daniel MacInnes, Dominic Lee Williams; Early Education & Childcare NC: Jessica Demazeux, Natasha Devlin, Cherie Anne Ferguson, Alison Donna Ferguson, Bryony Deirdre Galbraith, Shelley Anne Hester, Lauren McCrimmon Reid, Lauren Zoe McColgan; Horticulture NC: David Barr, Ellie-May Bovill, Craig Finlay, Joshua Freeman, Christopher McAllister, Paul Christopher O’Neill, Gloria Anne Lucille Swain-Nisbet; Sound Production NC: Stephen Bell, Rachel Louise MacAllister, Eirikur Eir Taylor; Sport & Fitness NC: Janine Davies, Ailsa Jane Dunn, Stewart MacLeod, Laura –Jane McCall, Paul Adam Scott; Travel & Tourism NC: Baiba Brivkaine, Aiga Meiluna, Valerija Sokolova, Audrey Wright; SVQ2 Social Services(Children & Young People): Nicole Catherine Bryars, Nicola Beattie, Shannon Boyle, Shirley Jean Ann Cameron, Stefan Cassano, Katrina Grace Galbraith, Claire Greenlees, Rebecca Jamieson, Claire Jenkins, Sophie Helen Kirk, Tamara Lafferty, Chloe McChesney, Jane Majala Mwanyalo, Sarah Nicolson, Becky Pearson, Megan Pitt, Megan Reid, Lee-Ann Scott; SVQ2 Health and Social Care(Adults): Zilvina Linauskas; SVQ2 Social Services & Healthcare: Jennifer Ivy Ahmad, Irene Chisholm, Janice Fleming, Alice Maxwell; SVQ3 Health & Social Care(Children & Young People): Sarah Jane Black, Fiona McInnes, Shirley Frances Wyllie; SVQ3 Social Services(Children &Young People): Kayleigh Campbell, Siobhan Mary Cartwright, Rebecca Draper, Rianne Emmerson, Amy Guthrie, Jilly Headrick, Lauren Leggett, Kerry McCuaig, Olivia McCulloch, Ryan Laing MacDonald, Jenna MacDougall, Melaine MacKenzie, Jennifer Pyper, Kirsty Rebecca Swailes, Kayleigh Tennant, Henrietta Wilkins; SVQ3 Social Services & Healthcare: Catherine Galbraith, Marie Andrea MacLean, Tanya McCuish; SVQ3 Health & Social Care(Adults): Phillip Ambagtsheer, Sharyn McGuinness, Rachel Perry; SVQ Level 1 Hairdressing: Lynsey Calderwood, Lynsey Morag Gillies, Sheridan Gracie, Erin Johnston, Bryanna MacKenzie, Kerry MacLeod, Megan Reid, Naomi Rimmer, Rachel Wylie; SVQ 2 Hairdressing: Yvonne Elizabeth Burns, Jamielee Ogilvie; SVQ3 Hairdressing: Briony Heather Carmichael, Hazel Dunn, Emma Graham, Stephanie Laura Jones, Chelsea Moote, Jilly Thomson; SVQ1 Food Preparation & Cooking: Noah Demooy, Annie Galbraith, Jason Hollyoake, Ross Alexander McCullock, Amber Thomson, Luke Frank Walton; SVQ2 Professional Cookery(Prep & Cooking): Chloe Campbell, Scott Duncan, Matthew Glenn King, Carol MacCrone, Keiran McLarney; SVQ3 Professional Cookery(Prep & Cooking): Dylan Cambridge, Stephen James Ewart; Administration & Information Technology HNC: Scott Thomson Anderson, Emma Ann Crossan, Emma Clapp, Margaret Farrell, Julie Gallacher, Shannon Gallacher, Jacqueline MacDonald, Catherine Anna MacRaild, Lesley Mair, Lynn Parr, Keith Smith, Cameron Walton; Agriculture HNC: Jade Louise Brown, Thomas William Ferguson, William John Megson, Reece Park; Business HNC: Robbie Carroll, Kyle Andrew Graham, Eilidh MacColl, Drew MacKinnon, Fabiya Muslim; Computing HNC: Kevin Ross Johnston, Darryl Jason McLauglin, Cameron Alexander MacLeod Taylor, Michel Voinot; Early Education & Childcare HNC: Holly Anderson, Sarah Kathleen Blacklaw, Lyndsey Catherine Collins, Laura Ann Isobel grout, Joy Louise Jeffery, Alen Kytova, Charlotte Isabella Jessie MacDougall, Taylor Francis MacInnes, Jessica Louise May, Sinead McKinnie, Alexandria Shannon McLeod, Ceri Leah McNelly, Katherine Louise Pennock, Kirsty Rutherford, Nicola Scott, Beth Standaloft, Lauryn Mary Wilson; Fitness Health & Exercise HNC: Colin Innes MacColl, Elaine Emma MacEachern, Eilish Susan Malcolm, Sophie Charlotte McInnis, Kenneth James McGonagall; Horticulture HNC: Charlotte Collins, Atta Halogen, Dawn Martin, Kate McAllister, Aidan McCoy’s, Scott McFadden; Hospitality HNC: Amy Greenwood; Interactive Media HNC: Liam Stephen James McCabe, Jack O’Bryan, Andrew Paul Took, Paul Anthony William Wylie, Callus James Whitson; Sound Production HNC: Kevin Duncan Burton, Fergus Allan Hill; Certificate of Higher Education(Archaeology): Jennifer Leigh McFadden(with distinction); Certificate of Higher Education(Scottish History & Archaeology): Isabella Bridget Docherty; Certificate of Higher Education(Philosophy, Politics & Economics): Matt6hew Hall; Administration & Information Technology HND: Meagan Ashley, Kim Amanda Entwisted, John Drummond Farce, Lindsay Anne Foster, Zavala Kuliesiute, Louise Jane Kynoch, Rebecca Anne Lawrie, Paul James Duncan McGougan, George Smith MacKay, Danielle Magee; Business HND: Roxanne Vause, Janette Waters; Computer Science HND: Barnabas Michael Crockett, Daniel William Madej, Alexander Alfred McMillan, Benjamin William Robinson; Sound Production HND: Alex Robert Rodger, Rosie Stevenson; Social Services(Children & Young People)SVQ4: Aileen Cameron, Fay Haining; BA Business & Management: Caitlin Elizabeth Anderson, Cameron Johnson, Elaine Morrison, Stanislaw August Rajs, Ona Vaiciulyte; BA Child & Youth Studies: Gemma Connelly, Demi Marie Prosser, Emma Elizabeth Mary Roxburgh; BA Childhood Practice: Sarah Files, Pasiphae Forbes, Amanda Jenkins, Leanne MacKay; BSC(HONS)Computing: Leslie Oliver Albert Wright(First Class); Professional Graduate Diploma in Education: Douglas Beck, Jennifer Eilidh Campbell, Jennifer Finnigan, Claire Fleming, Jonathan Cregg Garside, Stuart Andrew MacDonald Greenway, Christine Roxburgh, Elsa Fleur Shepton; Teaching Practice in Scotland’s Colleges PDA: Rhona Altin, Sarah Joanne Black, Deborah Jane Cooke, Martin Christopher Crowley, Alexandra Davies, Francis James Downie, Honor McCutcheon, Ben Pollock, Gordon James Stewart, Samuel Tweedlie; Teaching Qualification Further Education(TQFE): John Horne, Lesley Lyon, Elizabeth MacFarlane, Gill McInally, Morag Nimmo, John Semple, Lyndsay Wilson. 